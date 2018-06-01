Пожарные эвакуировали детей в лагере в Викуловском районе

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

81 ребенка и 19 человек персонала лагеря эвакуировали пожарные в детском центре "Русич" в Викуловском районе во время проведения тренировки, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В момент, когда дети начали готовиться к дневном сну, а вожатые помогали им укладываться, сработала пожарная сигнализация. Под руководством старших дети покинули помещение, построились и прибыли на место сбора детей и всего персонала в случае пожара.

Каждый вожатый из отрядов действовал строго по инструкции. Ио директора центра "Русичи" Елена Березюкова совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сорокинскому и Викуловскому районам Иваном Игишевым получили доклад от вожатых о том, что все дети успешно эвакуированы на безопасное расстояние от искусственного очага возгорания.

По оценке специалистов, персонал и дети центра "Русичи" с учебной эвакуацией справились на "отлично".

После учений инспектор рассказал детям о том, как опасно шутить с огнем, привел статистику пожаров по этой причине, а также рассказали о мерах безопасности дома, в лагере, лесу и на воде.