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Около тысячи выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ в резервные дни

Общество, 10:30 22 июня 2018

фото Рособрнадзор

Около тысячи выпускников школ Тюменской области сдадут ЕГЭ в резервные дни, сообщает региональный департамент образования и науки.

Это те учащиеся, которые по уважительной причине не смогли появится на экзамен в основной период. 22 июня 11-классники будут выполнять задания по информатике и географии. Список дат проведения экзаменов в резервные дни есть в открытом доступе.

2 июля выбран резервным днем для всех ЕГЭ.

Как отметила пресс-секретарь департамента Евгения Самохвалова, резервные дни рассчитаны еще и на выпускников, которые выбрали много экзаменов и не успели их сдать в основной период.

Результаты экзаменов резервного периода станут известны 12 июля.

Анжела Лебедева

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# ЕГЭ , резервные дни

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