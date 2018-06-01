ТюмГУ стал абсолютным чемпионом в финале Международной олимпиады "IT-Планета"

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

ТюмГУ второй год стал на олимпиаде "IT-Планета" абсолютным чемпионом среди учебных заведений высшего образования, сообщает вуз.

350 студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ, прошедшие отборочные испытания, участвовали в нем. В результате испытаний студенты и выпускники Института математики и компьютерных наук ТюмГУ показали блестящие результаты: Даниил Сидоров завоевал 1 место в конкурсе "Веб-дизайн", Антон Осколков – 1 место в конкурсе "Программирование 1C:Предприятие 8", Максим Иванов – звание "Международный победитель" в конкурсе компании Cisco "Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях".