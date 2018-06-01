Любители русских шашек поборются за звание лучшего игрока

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Чемпионат и первенство города по русским шашкам среди мужчин, женщин и юношей пройдет в Тюмени 23 и 24 июня, сообщает ДТиС "Пионер".

Соревнования пройдут по швейцарской системе в 7 туров. Каждый участник получит 25 минут на всю партию и по 10 секунд за каждый сделанный ход. Все спортсмены поучаствуют в общем турнире, зачет по группам будет вестись раздельно.

Победителя определят по наибольшему количеству набранных очков по итогам семи туров. При равном количестве очков победителя выявят по дополнительным коэффициентам.

Соревнования начнутся в 10 часов в городском шахматном клубе (ул. Осипенко, 63а).