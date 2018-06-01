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Тюменская энергосбытовая компания открыла второй центр обслуживания клиентов в Тюмени

Общество, 11:03 22 июня 2018

фото ТЭК

Еще один Центр обслуживания клиентов АО "Тюменская энергосбытовая компания" распахнул свои двери в Тюмени на этой неделе. Это второй многофункциональный офис, открытый гарантирующим поставщиком электроэнергии меньше чем за месяц в областной столице.

Новый Центр обслуживания клиентов (далее – ЦОК) расположился по адресу ул. Дмитрия Менделеева, 12 в районе активной многоэтажной застройки. В нем будут обслуживать около 10 тыс. тюменцев, проживающих в районе Ялуторовского, Червишевского, Московского трактов. Теперь жители новостроек смогут решить все вопросы, связанные с энергоснабжением, в шаговой доступности от своих домов.

В многофункциональном офисе все организовано в соответствии с клиентоориентированной политикой гарантирующего поставщика электроэнергии, где на первом месте стоит повышение качества и оперативности обслуживания клиентов, а также комплексный подход к предоставлению услуг. Здесь реализуется так называемый принцип "единого окна", когда потребитель за одно посещение получает весь спектр возможностей для решения своих задач, будь то оплата счетов или разъяснение по начислениям за ЖКУ и заключению договоров, передача показаний приборов учета, приобретение энергосберегающего оборудования, услуги по его монтажу и обслуживанию.

Для удобства посетителей в ЦОК на улице Менделеева установлена система электронной очереди, имеются три зоны для общения с консультантами. Сотрудники центра тут же помогут потребителям электроэнергии освоить онлайн-сервисы, благодаря которым все взаимодействие с энергосбытовой компанией можно свести к заочному общению. Сервисы интерактивного обслуживания клиентов доступны в точке самообслуживания.

Тюменская энергосбытовая компания продолжает открывать клиентские офисы на территории Тюменского региона: создание следующего ЦОК запланировано в Тобольске.

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# ТЭК , улица Менделеева , центр обслуживания

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