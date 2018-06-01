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Тюменская дзюдоистка одержала победу на Всероссийском турнире

Спорт, 11:58 22 июня 2018

фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте

Тюменская дзюдоистка, студентка опорного вуза Татьяна Зольникова в весовой категории до 70 кг одержала победу на Всероссийском турнире в Минусинске Тамбовской области 16-17 июня, сообщает ТИУ.

VIII Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин был посвящен памяти Заслуженного тренера России Владимира Щедрухина. Участие в турнире приняли спортсмены из 6 федеральных округов Российской Федерации, Казахстана и Монголии.

За два дня соревнований на татами вышли 109 титулованных спортсменов, из них — 6 мастеров спорта международного класса, 44 мастера спорта России и 59 кандидатов в мастера спорта. Победители и призеры определились в 13 весовых категориях.

Тюменка Татьяна Зольникова заняла 1 место, одержав победу над соперницей из Красноярска Анной Аблогиной и Азияной Ооржак из Республики Тыва.

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# дзюдо , Татьяна Зольникова , ТИУ

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