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В Тюмени почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Общество, 13:37 22 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественное возложение цветов и венков состоялось у мемориального комплекса "Вечный огонь" на Исторической площади Тюмени 22 июня.

Акция началась с минуты молчания. Память павших за победу в Великой Отечественной войне почтили фронтовики и труженики тыла, представители регионального правительства, депутаты городской и областной дум, представители общественных и ветеранских организаций, воспитанники ТВВИКУ и президентского кадетского училища, школьники.

После этого участники мероприятия возложили цветы к мемориалу. В церемонии приняли участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор и председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли и неравнодушные горожане. 86-летний тюменец Бронислав Петрович Руданов вспомнил, как в июне 1941 года, будучи ребенком, он провожал на войну своего отца.

"Позже, в июле 1941 года, вся Тюмень провожала на фронт сводный комсомольский санитарный батальон. Он был построен на площади у Строительного университета и прошел по улице Ленина в сторону вокзала. Вся Тюмень была собрана, все мы были в слезах. У наших мамочек в одной руке были мокрые от слез платки, потому что на днях на фронт ушли их мужья, в другой руке держали небольшие узелки с пирожками. Мамы специально испекли их в надежде, что это поможет нашим комсомольцам полегче добраться о войны", - рассказал он.

Мероприятие завершилось исполнением гимна Российской Федерации и троекратным залпом, который произвел почетный караул курсантов Тюменского высшего военно-инженерного училища.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , Великая Отечественная война , День памяти и скорби

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