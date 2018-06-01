Ямальские аграрии завершают посевную кампанию

фото mcx.ru фото mcx.ru

Агрофирма "Приполярная" уже высадила картофель, капусту и свеклу. В компании "Ямальский картофель" приступили к посадке, сообщает правительство ЯНАО.

В 2018 году посевные площади в Салехарде увеличились на 6 га, аграриям потребовалось на это дополнительно 10 тонн семян. В Шурышкарском районе силами муниципального сельхозпредприятия "Мужевское" возделали 12 га под картофель. В Шурышкарском районе также уже закончили посевную. Заметим, посевные площади для населения округа равняются 70 гектарам.

Под посадку овощей открытого грунта в округе предусмотрено 2 га площади. "Растениеводство – нетипичное для Ямала аграрное направление. Его развитию не способствуют сложные климатические условия. Однако продовольственная безопасность региона обеспечивается, в том числе, и силами ямальских аграриев. Они получают стабильную государственную поддержку – на частичное возмещение расходов на производство картофеля и овощей, а также на закуп картофеля у населения через потребительские общества. В 2018 году на поддержку растениеводства в региональном бюджете предусмотрено около 8 миллионов рублей", - сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

В 2018 году под посадку картофеля сельскохозяйственными предприятиями запланировано более 40 га земли. Наибольшую площадь займет ООО агрофирма "Толькинская" в Красноселькупском районе – 15 га.

На втором месте – Салехард, в столице округа предприятия "Ямальский картофель" и ООО агрофирма "Приполярная" заняли под поля 14 га земли. Посевная в окружной столице находится на стадии завершения.