Александр Моор почтил память фронтовиков

Фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" Фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венков, цветов и гирлянд к Вечному огню на "Мемориале Победы в Великой Отечественной войне".

"Не счесть примеров героизма и мужества, проявленных на фронте и в тылу. Поколение победителей одержало победу над фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира на Земле. Мы выражаем безмерную благодарность нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг, - отметил Александр Моор. - Мы всегда будем помнить и чтить героическое прошлое наших предков и никогда не забудем горькие уроки этой кровопролитной войны".

Память земляков, не вернувшихся с войны, горожане почтили минутой молчания. Вместе с врио губернатора цветы и венки к мемориалу возложили фронтовики и участники трудового тыла, представители правительства области и администрации Тюмени, ветеранских организаций, депутаты обеих дум, пенсионеры, воспитанники кадетских классов тюменских школ. В честь воинов, погибших за Родину в боях с немецко-фашистскими захватчиками, почетный караул салютовал троекратным залпом. Торжественным маршем перед собравшимися прошли курсанты ТВВИКУ.

Около 250 тыс. жителей юга Тюменской области воевало на разных фронтах войны. Домой не вернулось более 103 тыс. человек. По имеющимся данным, 74 тыс. 115 из них погибли в бою, 20 тыс. 256 пропали без вести, 8 тыс. 481 умерли от ран, 394 замучены в плену.

Решение о создании в Тюмени Площади Памяти было принято 20 марта 1987 года. Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Тюмени — самый старый мемориал площади, которая в 2010 году переименована в "Мемориал Победы в Великой Отечественной войне".