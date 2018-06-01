Начальник участка Тюменской авиабазы осужден за вымогательство

фото СУ СК РФ по Тюменской области фото СУ СК РФ по Тюменской области

На 7,5 лет осужден начальник участка структурного подразделения Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов за вымогательство взятки. Такой приговор вынес Тюменский районный суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2017 года начальник участка под угрозой составления необоснованных актов о лесонарушениях и инициированием привлечения к ответственности стал вымогать у руководителя одной из лесозаготовительной компаний взятку из расчета 10 тыс. рублей с каждой машины, загруженной лесом в Тахталинском участковом лесничестве Тюменского района. Предприниматель вынужденно согласился. Денежные средства передавались лично мздоимцу, перечислялись на его банковскую карту или знакомого. С апреля по октябрь 2017 года начальником участка было получено в общей сложности 195 тыс. рублей.

Суд назначил начальнику участка 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн 950 тыс. рублей в доход государства, то есть в десятикратном размере взятки.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.