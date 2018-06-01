Начальник участка Тюменской авиабазы осужден за вымогательство
На 7,5 лет осужден начальник участка структурного подразделения Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов за вымогательство взятки. Такой приговор вынес Тюменский районный суд, сообщает прокуратура Тюменской области.
Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2017 года начальник участка под угрозой составления необоснованных актов о лесонарушениях и инициированием привлечения к ответственности стал вымогать у руководителя одной из лесозаготовительной компаний взятку из расчета 10 тыс. рублей с каждой машины, загруженной лесом в Тахталинском участковом лесничестве Тюменского района. Предприниматель вынужденно согласился. Денежные средства передавались лично мздоимцу, перечислялись на его банковскую карту или знакомого. С апреля по октябрь 2017 года начальником участка было получено в общей сложности 195 тыс. рублей.
Суд назначил начальнику участка 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн 950 тыс. рублей в доход государства, то есть в десятикратном размере взятки.
Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.