На улице Первомайской в Тюмени "Лада" врезалась в "Авиаэкспресс"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на перекрестке ул. Первомайской и Товарного шоссе в Тюмени 22 июня. У двоих пассажиров диагностированы ушибы, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись автомобиль "Лада" и "Авиаэкспресс" - автобус, выполняющий маршрут № 10. Вызов поступил на станцию скорой помощи в 6 часов 35 минут, бригада прибыла на место через несколько минут. За медицинской помощью обратились четыре человека.

"Двоих пациентов доставили в ОКБ-2, у них диагностированы ушибы, - рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина. - После оказания всей необходимой медицинской помощи они направлены на амбулаторное наблюдение".

Николай Ступников