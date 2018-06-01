  • 22 июня 201822.06.2018пятница
  • USD63,7873
    EUR73,6871
  • В Тюмени

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания шасси самолета в аэропорту Рощино

Происшествия, 17:05 22 июня 2018

фото Уральская транспортная прокуратура

По факту возгорания колеса левой стойки шасси воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Рощино Тюмени организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что утром 22 июня в аэропорту Рощино Тюмени при рулении воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр", следовавшего по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск, произошло возгорание заднего колеса левой стойки шасси.

На борту воздушного судна находились 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Возгорание ликвидировано аварийно-спасательной службой аэропорта. Пассажиры и экипаж не пострадали, угрозы их жизни и здоровью не было.

Тюменским следственным отделом Уральского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Ход проверок находится на контроле у руководства Уральской транспортной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт , возгорание , Рощино , самолет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 22.06.2018Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания шасси самолета в аэропорту Рощино
16:21 22.06.2018На улице Первомайской в Тюмени "Лада" врезалась в "Авиаэкспресс"
15:49 22.06.2018Начальник участка Тюменской авиабазы осужден за вымогательство
15:16 22.06.2018Два лесных пожара зафиксировано в Югре