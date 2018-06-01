Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания шасси самолета в аэропорту Рощино

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По факту возгорания колеса левой стойки шасси воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Рощино Тюмени организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что утром 22 июня в аэропорту Рощино Тюмени при рулении воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр", следовавшего по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск, произошло возгорание заднего колеса левой стойки шасси.

На борту воздушного судна находились 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Возгорание ликвидировано аварийно-спасательной службой аэропорта. Пассажиры и экипаж не пострадали, угрозы их жизни и здоровью не было.

Тюменским следственным отделом Уральского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Ход проверок находится на контроле у руководства Уральской транспортной прокуратуры.