Конкурс социальной рекламы "Медианаставник 2.0" стартовал в Тюмени

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

В Тюмени стартовал конкурс социальной рекламы "Медианаставник 2.0". Тюменские видеографы, фотографы и сценаристы создадут социально значимый контент для подростков и их родителей.

Конкурс пройдет в четыре этапа: открытая встреча с региональными экспертами, очная защита сценариев, награждение победителей и реализация идей. Сейчас открыт прием заявок от молодых сценаристов.

На первой встрече участники поучаствуют в генерационной сессии с педагогами и психологами, после чего приступят к созданию сценария. В конце июля авторов ждет открытая защита. Реализацию идей берут на себя организаторы проекта "Шанс". Отметим, авторы лучших работ получат денежные призы.

Предложить сценарий может любой желающий. Для участия в открытой встрече необходима предварительная регистрация через сервис TMN-ID.

Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу, созданную медианаставниками в 2017 году, можно найти на сайте шанс72.рф, пишет "Мегатюмень".