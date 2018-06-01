В День города Тобольск встречает фестиваль малых туристских городов России

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

День города и фестиваль малых туристских городов России открыл в Тобольске временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Тобольск - наша гордость. Его не зря называют отцом городов сибирских. Все, кто сюда приезжает, он покоряет своей красотой и величием. Тобольская земля всегда рождала людей с высоким творческим потенциалом. Здесь органично переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Тобольск обладает уникальным историко-культурным наследием, и в то же время превращается в крупный современный нефтехимический кластер, становится драйвером экономического развития региона. Это открывает новые возможности для тоболяков", - подчеркнул Александр Моор, поздравляя тоболяков с праздником. Врио губернатора тепло поблагодарил жителей Тобольска за добросовестный труд и любовь к родному городу.

В праздничной программе - работа 15 презентационных площадок, рассказывающих о малых туристических городах нашей страны. На фестивале представлены не только Ялуторовск, Ишим и Тобольск, но и такие широко известные российские туристические центры, как Суздаль и Мышкин.

Почетными гостями праздника стали директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ Ольга Ярилова, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер. Фестиваль малых туристских городов России собрал около ста участников из 23 регионов страны.

"Тобольск по праву считается одним из лучших малых туристических городов России. Сегодняшний фестиваль - уникальная площадка, на которой представители малых туристических городов могут встречаться, обмениваться мнениями, вырабатывать новые решения. Съезд мэров малых городов, который традиционно проходит в рамках фестиваля, становится международным - сегодня в Тобольске в нем принимают участие делегации из Греции и Болгарии", - сообщила Ольга Ярилова.

В рамках фестиваля в Тобольске также пройдет круглый стол "Эффективные практики развития туризма в малом городе".

Евгений Бабенко