Высоту полета МКС увеличат на семьсот метров

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Высота полета международной космической станции увеличится на 700 метров, пишет РИА Новости.

Двигатели корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции, включатся 23 июня в 11.15 мск и проработают 208 секунд. Средняя высота орбиты увеличится на 700 метров и составит 404,9 километра.

Ранее коррекцию планировалось провести 21 июня, но незадолго до расчетного времени маневра стало известно, что она перенесена. Изменение орбиты станции пришлось отложить из-за возможного столкновения с космическим мусором.