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Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать до роддома

Общество, 14:53 23 июня 2018

Фото УМВД РФ по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине вовремя доехать до родильного дома, сообщает УМВД России по Тюменской области.

К наряду ДПС, несущему службу на 317 км трассы Екатеринбург - Тюмень, обратился житель Свердловской области, который вез беременную женщину в родильный дом. Мужчина попросил автоинспекторов помочь как можно быстрее довести роженицу до роддома.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД капитаны полиции Юрий Лесин и Александр Зимин, сопроводили машину до роддома, используя звуковую сигнализацию и проблесковые маячки. Они помогли довести женщину до приемного отделения. Ребенок появился на свет буквально через несколько минут.

Позже, автоинспекторы навестили молодую маму и ее дочку в роддоме и поздравили с радостным событием.

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# ГИБДД

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