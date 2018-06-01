Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать до роддома

Фото УМВД РФ по Тюменской области Фото УМВД РФ по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине вовремя доехать до родильного дома, сообщает УМВД России по Тюменской области.

К наряду ДПС, несущему службу на 317 км трассы Екатеринбург - Тюмень, обратился житель Свердловской области, который вез беременную женщину в родильный дом. Мужчина попросил автоинспекторов помочь как можно быстрее довести роженицу до роддома.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД капитаны полиции Юрий Лесин и Александр Зимин, сопроводили машину до роддома, используя звуковую сигнализацию и проблесковые маячки. Они помогли довести женщину до приемного отделения. Ребенок появился на свет буквально через несколько минут.

Позже, автоинспекторы навестили молодую маму и ее дочку в роддоме и поздравили с радостным событием.