Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать до роддома
Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине вовремя доехать до родильного дома, сообщает УМВД России по Тюменской области.
К наряду ДПС, несущему службу на 317 км трассы Екатеринбург - Тюмень, обратился житель Свердловской области, который вез беременную женщину в родильный дом. Мужчина попросил автоинспекторов помочь как можно быстрее довести роженицу до роддома.
Инспекторы полка ДПС ГИБДД капитаны полиции Юрий Лесин и Александр Зимин, сопроводили машину до роддома, используя звуковую сигнализацию и проблесковые маячки. Они помогли довести женщину до приемного отделения. Ребенок появился на свет буквально через несколько минут.
Позже, автоинспекторы навестили молодую маму и ее дочку в роддоме и поздравили с радостным событием.