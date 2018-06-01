Александр Моор: посевная кампания завершена успешно

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Тюменская область успешно завершила посевную кампанию. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, общаясь с журналистами на областном национальном татарском празднике "Сабантуй-2018", который проходит в селе Нижняя Тавда.

"Наши крестьяне молодцы. Несмотря на капризы погоды и связанные с этим трудности, в регионе засеяны все запланированные площади. Пусть и в более длительные сроки, чем обычно, посевная завершена успешно. Надеюсь, осенью соберем хороший урожай", - сказал Александр Моор.

По словам директора областного департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, ключевой показатель успешного проведения посевной зафиксирован в соглашении между регионом и федеральным министерством сельского хозяйства.

"В соответствии с этим соглашением мы должны были посеять зерновые, зернобобовые и кормовые культуры на общей площади 975 тысяч гектаров. К сегодняшнему дню фактически засеяно 977 тысяч гектаров. Таким образом, мы завершаем посевную с небольшим перевыполнением плана", - сообщил Владимир Чейметов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Евгений Бабенко