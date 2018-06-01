Ученые: кофе защищает клетки сердца от повреждений

Фото kulinarniesekrety.ru Фото kulinarniesekrety.ru

Регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений, пишет РИА Новости.

Ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне обнаружили, что кофеин помогает активизации белка p27, который имеется в митохондриях основных типов клеток сердца. В результате запускается процесс, который улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов.

По словам ученых, подобный эффект достигается после того, как в организм поступает достаточное количество кофеина — это примерно четыре чашки кофе. Однако точный объем напитка исследователи не уточнили.

Защитное действие вещества для сердца, по словам специалистов, наблюдалось при таких заболеваниях, как диабет, ожирение, а также при возрастных изменениях.