Тысячи тоболяков приняли участие в костюмированном шествии, посвященном Дню города

Празднование 431 дня рождения Тобольска началось с костюмированного шествия" "Великие личности малого города".

В параде приняло участие свыше 3 тыс. человек. К представителям городских предприятий, организаций, учебных заведений присоединились делегации малых туристских городов. Они представили своих известных личностей. Во главе колонны города Гороховец шел Царь-горох с царицей, во главе делегации из Ельца писатель Иван Бунин, а колонну Таруса возглавил Константин Паустовский.

Участники костюмированного шествия прошли по улице Ремезова до Кремля, где проходят основным праздничные мероприятия. Гран-при костюмированного шествия получила колонна конно-спортивного клуба "Пегас".

"Мы вместе делаем этот город красивее и прекрасней, строим новые площадки, развиваем производство, добиваемся успехов, сохраняем и приумножаем нашу историю. Помним и чтим выдающихся. У Тобольска огромные перспективы для экономического и социального развития. Выражаю огромную благодарность всем тоболякам за работу и любовь к городу", - обратился к горожанам глава администрации Владимир Мазур.

Впереди тоболяков и гостей города ждет насыщенная праздничная программа. На главной сцене праздника состоится многонациональный концерт "Тобольск. Традиции. Творчество", караоке-шоу "Танцплощадка. Ретро Тобольск".ная программа "Дуэт со звездой. Дети". С юными тоболяками споет победительница проекта "Голос.дети" Алиса Кожикина.

В 22 часа тоболяков поздравит с днем города Александр Буйнов. В 23 часа состоится праздничный фейерверк.

Евгений Новосёлов