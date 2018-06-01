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Звезды "Игры престолов" сыграли свадьбу

Общество, 10:13 24 июня 2018

Фото www.standard.co.uk

Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу в Шотландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Time.

Бывшие партнеры по фильму обвенчались в старинной церкви Рейн в Абердиншире, находящейся во владении клана Лесли. Отец актрисы Себастьян Лесли владеет замком Уордхилл неподалеку от шотландского города.

Жених и невеста соблюли все традиции: Роуз шла к алтарю в белоснежном кружевном платье с длинной фатой, а ее супруг выбрал классический смокинг. Отец Лесли и вовсе надел килт.

За день до свадьбы в Абердин приехали Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж — коллеги Лесли и Харрингтона по сериалу. На торжестве также присутствовали Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Джон Брэдли-Уэст и многие другие актеры, снимавшиеся в "Игре престолов".

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# Игра престолов , свадьба

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