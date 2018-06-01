Первым выпускникам Тюменского президентского кадетского училища вручили аттестаты

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96 воспитанников Тюменского президентского кадетского училища получили аттестаты о среднем общем образовании. Этот день стал особенным для всего региона - это первый выпуск у училища, открытого в 2013 году.

На торжественной церемонии присутствовал врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что пять лет назад все здесь начиналось с нуля, и именно нынешние выпускники были теми, кто формировал традиции и вписывал в историю кадетского училища первые достижения и победы, представлял регион на престижных спортивных и интеллектуальных состязаниях.

"Спустя пять лет можно уверенно сказать: Тюменское президентское кадетское училище состоялось, заслужило уважение и почет, стало символом возрождения кадетской школы. Кадетское воспитание и образование являются достоянием нашей культуры. Кадетские корпуса давали России незаурядных и талантливых полководцев, ученых, ярких личностей. Дорогие ребята, все годы учебы вы были примером для младших курсов, и сейчас ваши дальнейшие успехи станут для кадет главным примером", - обратился Александр Моор к курсантам.

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Врио главы региона поздравил и родителей, педагогов и наставников ребят, ведь именно они помогали кадетам идти к цели, добиваться отличных результатов в учебе, спорте и творчестве. Он пожелал выпускникам, чтобы воспоминания об этом дне, о годах, проведенных в стенах училища, навсегда остались в их сердцах, и дальнейший жизненный путь был безоблачным, наполненным яркими и добрыми событиями.

Подарками для ребят стали творческие номера государственного ансамбля танца "Зори Тюмени" и оркестра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

Александр Моор вместе с начальником Тюменского президентского кадетского училища, генерал-майором Михаилом Логиновым вручили золотые медали и аттестаты с отличием курсантам Алексею Гашылыку, Ерлану Шапенову, Леониду Черных, Захару Большакову и Семену Курочкину. Также аттестаты с отличием получили кадеты Никита Мешков, Даниил Куйдин и Даниил Карнаухов.

Федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Черепанов напомнил, что исторически это президентское кадетское училище должно было расположиться в другом городе. Благодаря грамотному решению тогдашнего главы региона Владимира Якушева 1 сентября 2013 года оно открылось именно в Тюмени. Инспектор поблагодарил руководство области за то, что они делают для этого училища.

"Это одно и лучших учебных заведений Уральского федерального округа, оно оснащено современным оборудованием для занятий и быта, здесь преподают истинные профессионалы. Ребята получают лучшие результаты на олимпиадах, срезы аттестации - выше средних по России. Желаю ребятам, что бы ни случилось, не забывать дружбы, зародившейся здесь, и тех навыков, которые им дали наставники", - подчеркнул Владимир Черепанов.

Ответное слово от кадет доверили выпускнику Леониду Черных. Он признался, что за пять лет произошло многое, но уходит из этих стен он только с самыми добрыми воспоминаниями. "Нельзя передать словами все то, что мы чувствуем к преподавателям, как мы их любим и как привязались к ним. Михаил Александрович (Логинов) стал для нас вторым отцом, образцом мужества и патриотизма. Огромное спасибо нашим родителям, которые всегда поддерживали в трудные минуты. Кадетское братство - это спасательный круг, опора и поддержка, и каждый из нас чувствует плечо помощи", - рассказал Леонид Черных. Он от имени всех курсантов 11 курса передал в музей училища капсулу времени с посланием к будущим кадетам, которое зачитают на посвящении уже в этом году.

Папа одного из выпускников Константин Пышногуб не сомневается: за время учебы преподаватели днем и ночью находились рядом с детьми, когда им было тяжело вдали от родителей, они преодолели море слез и сделали все, чтобы ребята почувствовали семейное тепло.

"Было и такое, что дети не хотели учиться, пережили мы и это. Они болели - вы лечили их как своих родных. Родительское спасибо вам, педагоги, и низкий поклон за ваш труд и любовь. Кадеты - вы молодцы, глядя на вас спустя пять лет, смело можно сказать, что время, которое вы провели здесь, не прошло напрасно. Вы возмужали, получили хорошие знания, манеры и нашли друзей. Наверное, вас пугает неизвестность, но переживать не стоит, и мы в вас верим", - обратился он со сцены ко всем выпускникам.

После церемонии вручения аттестатов и прощания со знаменем училища, курсанты промаршировали по плацу и бросили в воздух монеты на удачу. Большинство из них намерены продолжить учебу в ТВВИКУ, рассказали в пресс-службе ПКУ.

Дарья Казакова