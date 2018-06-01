Тюменские голубеводы пропускают спортивный сезон 2018 года

Гоночные голуби. Фото: ИА "Тюменская линия" Гоночные голуби. Фото: ИА "Тюменская линия"

Дождливая и холодная весна и начало лета принесли немало проблем не только земледельцам, но и тюменским голубеводам. Спортивный сезон, как рассказал "Тюменской линии" тюменский голубевод, главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич, фактически сорван.

"Не хотелось терять птицу. Мы сначала переносили гонки на более поздние сроки, а когда пропустили четыре старта, то поняли, что нужного налета для участия в Национальном чемпионате мы уже не получим, - пояснил он, - хотя есть варианты выполнить норматив в категории А и Б – это короткие и средние дистанции. Придется, правда, делать по 2-3 старта в неделю. Будем собираться со всеми членами клуба и решать".

Сезон 2017 года, по словам Анатолия Шишкевича, был насыщенным для членов тюменского областного "Союза любителей почтовых голубей". Они провели 10 выпусков взрослых голубей, которые в сумме преодолели за сезон 4 тысячи 284 км, и три дистанции для голубей 2017 года рождения, успевших показать хорошие скорости, преодолев почти тысячу километров. Это позволило тюменцам показать хорошие результаты на всероссийских соревнованиях. Юрий Буршталер стал двукратным чемпионом России 2017 года. Его голуби показали лучшие результаты сразу в двух категориях – марафонских дистанциях для взрослых и молодых голубей. Еще два тюменских спортсмена Игорь Бешенцев и Игорь Пономарев стали третьими на этих дистанциях.

"Нынешний сезон, к сожалению, скомкан, - сказал Анатолий Шишкевич, - будем делать ставку на молодых голубей".

Молодые голуби (2018 года рождения) выйдут на свой первый старт 29 июля.

Борис Олейник