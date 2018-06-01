Сотруднику РЖД в Тюмени штраф заменили на реальный срок
Лишением свободы обернулось для жителя Тюмени уклонение от выплаты штрафа. Бывший начальник пункта техобслуживания грузовых вагонов получал с коллег денежные взятки за совершения противоправных деяний, некоторые рассчитывались дорогостоящей алкогольной продукцией, сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов.
Так, за взятку в размере 11,5 тыс. рублей ряд работников вагонного депо сдали экзамен без фактического прохождения внеочередной переаттестации и проверки знаний. В 15 тыс. рублей обошлось работнику фиктивное нахождение на рабочем месте.
Приговором Ленинского районного суда мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в сфере транспорта сроком на три года.
Суд установил должнику рассрочку платежа, однако сроки были нарушены. Пристав-исполнитель арестовал счета должника, кроме того, ему ограничили выезд из РФ. Однако мужчина проигнорировал меры принудительного исполнения, после чего судебный пристав предупредил его, что в случае невыплаты штрафа будет вынужден обратиться в суд.
Суд удовлетворил требование судебного пристава и назначил тюменцу лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.