Сотруднику РЖД в Тюмени штраф заменили на реальный срок

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Лишением свободы обернулось для жителя Тюмени уклонение от выплаты штрафа. Бывший начальник пункта техобслуживания грузовых вагонов получал с коллег денежные взятки за совершения противоправных деяний, некоторые рассчитывались дорогостоящей алкогольной продукцией, сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов.

Так, за взятку в размере 11,5 тыс. рублей ряд работников вагонного депо сдали экзамен без фактического прохождения внеочередной переаттестации и проверки знаний. В 15 тыс. рублей обошлось работнику фиктивное нахождение на рабочем месте.

Приговором Ленинского районного суда мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в сфере транспорта сроком на три года.

Суд установил должнику рассрочку платежа, однако сроки были нарушены. Пристав-исполнитель арестовал счета должника, кроме того, ему ограничили выезд из РФ. Однако мужчина проигнорировал меры принудительного исполнения, после чего судебный пристав предупредил его, что в случае невыплаты штрафа будет вынужден обратиться в суд.

Суд удовлетворил требование судебного пристава и назначил тюменцу лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.