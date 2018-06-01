2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам

фото компании 2ГИС фото компании 2ГИС

2ГИС поможет найти не только входы в организации, но и в подъезды жилых домов. При этом найти необходимый вход в здание можно, зная лишь номер квартиры, сообщает компания.

2ГИС начал показывать на карте подъезды жилых домов — информацию собирали пешие специалисты, они вносили в базу расположение подъездов и указанные на них диапазоны квартир. Новая функция позволяет не только экономить время, но и строить более точный маршрут — зная нужный вход, вы можете проложить к нему оптимальный путь. Подъезды в миллионниках добавлены в большинстве домов.

Одна из самых удобных особенностей обновления — у большинства подъездов указаны диапазоны квартир. Это значит, что нужный вход в жилое здание теперь можно найти в 2ГИС, зная только номер дома и номер квартиры.

К примеру, пользователю нужно узнать, в каком подъезде 146 дома на ул.Республики находится квартира № 60. Открываем приложение и вводим: "республики 146 кв 60". Получаем ответ: нужная квартира находится в четвертом подъезде — теперь можно не тратить время на поиск нужной двери во дворе.

С 28 мая подъезды появились в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. А с 1 июня — во всех проектах 2ГИС в России, Украине, Казахстане и Киргизии.