Гостей Дня города в Ялуторовске угостят бесплатным мороженым

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1 тыс. порций мороженого "Тюменский пломбир" раздадут горожанам и гостям Ялуторовска в День города 30 июня. Праздник пройдет под девизом "Ни дня без добрых дел!" и ознаменуется массой увлекательных мероприятий, сообщили в городском комитете по культуре и туризму.

"Уже более 20 предприятий заявились на участие в первом фестивале еды "Вкусный город", который пройдет в рамках для рождения Ялуторовска, - рассказала руководитель комитета по культуре и туризму администрации города Ирина Мелкова. – 30 июня гости праздника смогут не только купить продукцию ялуторовских и тюменских производителей, кафе и ресторанов, но и попробовать ее в рамках дегустаций, а также принять участие в увлекательных кулинарных мастер-классах по приготовлению и сервировке блюд".

Особенным подарком ялуторовчанам от одной из местных мебельных фабрик станет 1 тыс. бесплатных порций мороженого "Тюменский пломбир", производство которого было запущено в Тюмени в индустриальном парке "Боровский" в начале июня.

Тема добрых дел, по словам Ирины Мелковой, отразится и в традиционных мероприятих праздничной программы. Ежегодное шествие в этом году отразит деятельность добровольцев, волонтеров и меценатов в исторической перспективе - от декабристов до наших дней.

Также в День города гости праздника посетят выставку кошек "Городские любимчики", конкурс по благоустройству "Город моей мечты", поучаствуют в конкурсе на лучшее оформление детской коляски и велосипеда и многих других.

Основые мероприятия Дня города пройдут на Сретенской площади Ялутровска.

Николай Ступников