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Студентов 55+ ждет неформатный выпускной

Общество, 08:18 27 июня 2018

фото Областной геронтологический центр

Для студентов 55+ "Университета третьего возраста" пройдет грандиозный выпускной 28 июня, сообщают организаторы.

Яркий и креативный праздник начнется со стильной авторской фотосессии на мосту Влюбленных. После чего специальный PARTYавтобус доставит представителей старшего поколения на закрытую вечеринку в санаторий "Красная гвоздика". Неповторимую атмосферу праздника на главном событии "Университета третьего возраста" создадут популярная ведущая, резидент Женской лиги ведущих - Татьяна Дьяконова и вокалист вечера - Василий Горшков.

Организаторы проекта поздравят выпуск-2018 и в торжественной обстановке вручат дипломы лучшим ученикам. Приятный сюрприз ждет и самых активных кураторов Университета.

Напомним, "Университет третьего возраста" ведет работу по 15 факультетам уже три года, помогая пенсионерам адаптироваться на новом этапе их жизни. Проект является лидером по количеству образовательных направлений для пожилых граждан в Тюменской области. Бесплатное обучение проходит в форме бесед, тематических лекций, тренингов, теоретических и практических занятий, мастер-классов. В 2017 году обучение прошли более 3 тыс. человек.

Кроме того, в 2018 году в рамках "Университета третьего возраста" запущен новый Online–факультет "Активное долголетие", работа которого организована в формате видеосвязи, что позволит пожилым людям, проживающим за пределами Тюмени, бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни.

"Поступить" в "Университет" может любой житель Тюмени. Получить более подробную информацию и записаться на обучение в 2018 году можно, обратившись по телефону 51-77-05.

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# выпускной , студенты , университет

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