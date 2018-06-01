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Участники молодежного форума "Бирюса" могут выиграть грант

Общество, 17:32 26 июня 2018

фото "Молодая гвардия. Тюмень" во Вконтакте

Открыта регистрация на молодежный форум "Бирюса", сообщает "Молодая гвардия" в Тюмени.

У каждого есть возможность поучаствовать в тематических сменах по трем направлениям: "Молодые профессионалы" 11-17 июля; "Общество" 20 - 26 июля; "Волонтеры Зимней универсиады 2019" 30 июля - 5 августа и выиграть денежный грант на свой проект.

Приятным бонусом станет то, что дорога и пребывание на форум бесплатные.

Добавим, молодежный форум "Бирюса" пройдет в двенадцатый раз. Этот форум - акселератор идей, проектов, компетенций, технологий, передовая образовательная среда, масштабная выставка общественных достижений и инициатив, ресурсный центр для молодежных сообществ, площадка изучения и обмена опытом в сфере социального проектирования. Участники "Бирюса-2018" – это более 3,5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Это лидеры молодежных движений, менеджеры молодежных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций.

Образовательная программа форума направлена на создание интенсивной коммуникационной среды для молодежных сообществ, а также на организацию условий для установления деловых связей с субъектами, заинтересованными в результатах, эффектах и продуктах деятельности молодежных сообществ.

Подробнее о форуме можно узнать здесь.

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# гранты , молодежь , проекты , форум

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