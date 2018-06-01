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Константин Барабанщиков прочтет лекцию о редких археологических открытиях юга Западной Сибири

Общество, 08:29 27 июня 2018

фото www.tiamz.ru

Старший научный сотрудник Центра учета, хранения и популяризации музейных фондов Константин Барабанщиков прочтет лекцию о самых заметных археологических открытиях юга Западной Сибири в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 28 июня в 18 часов, сообщают организаторы.

Лектор погрузит слушателей в мир древнего золота, святилищ и могильников, первобытных обрядов и представлений, жутковатых ритуалов и жертвоприношений. В мир неожиданных находок и кладов, неординарных и трагических личностей и последних археологических открытий. В мир, где хитрые грабители древних курганов отправляются за добычей, а упорные ученые решают практически невыполнимую задачу – пытаются заглянуть в прошлое сквозь века. В мир, где жажда богатства, власти и знаний переплетаются так тесно, спрессованные самим временем.

Вход на лекцию бесплатный.

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# археология , лекция , музей Словцова

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