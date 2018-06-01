Ласковая Хорси ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Трелетняя кошка по кличке Хорси ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Ласковая и в тоже время ненавязчивая. Есть пищевая аллергия.

Кошку нашли в декабре 2014 года на Ткацком проезде. Привита и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-906-822-23-68 (Юлия).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова