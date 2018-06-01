Школьники Голышманово побывали на экскурсии в полиции

фото УМВД по Тюменской области фото УМВД по Тюменской области

Дети из досуговой площадки центра соцобслуживания населения побывали на экскурсии в отделе полиции, сообщает администрация Голышмановского района.

Экскурсию для них организовал председатель общественного совета при районном отделе полиции Валерий Шорохов. Он рассказал детям о трудностях, выпавших на долю предков в годы Великой Отечественной войны.

Специалист направления профессиональной подготовки капитан полиции Алексей Куренных продемонстрировал школьникам спецсредства, стоящие на вооружении отдела внутренних дел. Познакомил детей с обмундированием сотрудников полиции и рассказал о его назначении. Старший следователь капитан юстиции Иван Пахомов наглядно показал процесс отбора отпечатков пальцев на поверхности.

В завершение мероприятия ребята сделали совместное фото возле мемориала Памяти погибшим сотрудникам полиции.