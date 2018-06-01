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Ишимские выпускники попрощались со школой

Общество, 15:10 26 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Бал выпускников состоялся в Ишимском районе 26 июня. В районном Дворце культуры собрались школьники - гордость района, медалисты, победители олимпиад, всероссийских конкурсов, лучшие спортсмены и творческие дети.

В этом году в районе 156 выпускников, в их числе 11 медалистов и 17 школьников, которые отмечены за особые достижения в учебе, активное участие в жизни учебного заведения и внешкольной деятельности.

Выпускница Тоболовской школы Ксения Елфимова стала обладательницей золотой медали. Она уверена, что это награда – общее достижение – ее и педагогов школы, а также родителей.

"В первую очередь я благодарна учителям, которые вложили в меня знания, моей семье и особенно маме, которая еще в начальной школе всегда помогала мне делать уроки, поддерживала меня", - подчеркнула Ксения. Сейчас она буквально в шаге от исполнения своей мечты – стать юристом. Девушка подает документы в Екатеринбургский юридический университет.

Иван Грамматчиков из Стрехнинской школы закончил школу на четыре и пять, а кроме того он отличился своими спортивными достижениями. Выпускник уже несколько лет целенаправленно шел к своей цели – поступлению на факультет физической культуры. Его одноклассница Мария Ипполитова также в числе награжденных за успехи в учебе и активное участие в школьных олимпиадах и конкурсах. Солидный багаж знаний позволит выпускнице претендовать на место в Тюменском государственном университете. Мария видит себя в качестве муниципального управленца.

Со сцены районного Дворца культуры прозвучали слова напутствий и искренних пожеланий успеха выпускникам от педагогов и главы Ишимского района Сергея Ломовцева.

Инна Кондрашкина

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# выпускники , выпускной , Ишимский район

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