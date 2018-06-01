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В Ишиме ввели долгострой на улице Чкалова

Экономика, 11:58 27 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Долгострой на улице Чкалова в Ишиме, который не могли построить 18 лет, ввели в эксплуатацию.

Тщательная экспертиза здания показала прочность фундамента и несущих конструкций и строители приступили к работе. Долгострой на основе незавершенного объекта достроил ишимский предприниматель Валерий Попылькин.

Жилой дом на Чкалова получился необычный и интересный в исполнении, ведь ранее он планировался как офисное здание. Высокие потолки в квартирах более трех метров, просторные лестничные марши и холлы придают подъезду оригинальный вид. Первые новоселы - переселенцы из ветхого и аварийного жилья уже пришли посмотреть свои квартиры.

Ираида Устюжанина более семнадцати лет прожила в залинейной части города в ветхом жилье с нетерпением ждет новоселья.

"Посмотрела сегодня квартиру, она просторная, светлая. Особенно радует кухня, просто уже не терпится заехать", - поделилась радостью жительница Ишима.

Благодаря завершению строительства неприглядный пейзаж с долгостроем сменился на уютный двор и дом.

Инна Кондрашкина

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# ветхое и аварийное жилье , долгострой , Ишим , новоселы

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