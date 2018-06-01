Татарские бабушки из Ялуторовска продают тюбетейки через Интернет

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 30 пожилых жительниц Ялуторовска татарской национальности участвуют в социальном проекте "Эбием", что в переводе на русский означает "Бабушка моя". Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" сообщила автор проекта, психолог Альфия Кабирова

"Мы объединили татарских бабушек, чтобы их жизнь стала лучше и интересней. Одно из направлений проекта - дать возможность пожилым женщинам получать дополнительный доход от занятий творчеством. Бабушки очень рады, что их труд востребован обществом. Поэтому мы хотим расширить проект и выйти с ним за пределы Ялуторовска", - рассказала Альфия Кабирова.

Ялуторовские бабушки шьют пледы, коврики, подушки, сумочки, вяжут пуховые шали. Но самой большой популярностью пользуются традиционные татарские тюбетейки, сшитые по лекалам столетней давности. На традиционном областном празднике "Сабантуй-2018" в Нижней Тавде обозреватель "Тюменской линии" приобрел себе такую. Ее с любовью сшила мастерица по имени Альфира. Каждое изделии ялуторовских бабушек снабжено ярлыком с именем автора.

"Наша продукция пользуется большим спросом у тех, кто ценит вещи ручной работы. В рамках проекта мы создали интернет-магазин "Эбием", поэтому покупатели находятся не только в Тюменской области, но и в других регионах России, и даже за рубежом", - отметила Альфия Кабирова.

Кроме того, участницы проекта "Эбием" проводят мастер-классы для подрастающего поколения, добавила она.

"Наши бабушки считают, что очень важно передать молодежи навыки шитья традиционной татарской одежды и другие наши национальные ремесла, обычаи и культурные традиции", - подчеркнула автор проекта "Эбием".

Евгений Бабенко