Тюменские школьники отправятся в экологическую экспедицию на Байкал

Фото feel-planet.com Фото feel-planet.com

Ребята из школьных лесничеств Тюменской, Свердловской и Московской областей примут участие в экологической экспедиции на озеро Байкал "Сила Природы", сообщает Центр "Свобода".

Экспедиция является частью годовой программы для школьных лесничеств и проходит каждый год. Организатор - Центр развития экологических программ "Живая планета" - в 2018 году посвятил ее изучению флоры и фауны Иркутской области.

Во время путешествия подростки приобретут навыки исследовательской деятельности, социального взаимодействия, проживания на природе, разовьют трудовые умения и покажут таланты. В программе - семинар-практикум по созданию экотропы, проведение исследовательских работ по ботанике, энтомологии, художественные мастер-классы, походы, встречи с коренными жителями и изучение их обычаев и традиций.

Экспедиция проходит при поддержке Фонда президентских грантов, депутатов Тюменской областной думы и Государственной думы России, Комитета по делам национальностей Тюменской области и ряда предприятий.