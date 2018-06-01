В Ялуторовске открывается выставка бабочек

фото https://pro-babochek.ru фото https://pro-babochek.ru

Фотовыставка "Чудо природы - бабочка" откроется в музее "Дом природы" Ялуторовска 30 июня, сообщают организаторы.

Автор фоторабот Евгений Баянов - биолог, талантливый, интересный в общении человек, известный в Тюменской области таксидермист, мастер своего дела. На выставке представлена лишь малая часть бабочек. Всего известно более 160 тыс. видов бабочек или как их еще называют чешуекрылых. Всех бабочек делят на дневных и ночных.

Каждый, кто хотя бы раз наблюдал за полетом дневной бабочки, задавался вопросом: почему они такие яркие? На это есть целый ряд причин. Огромную роль играет взаимоотношение с сородичами: очень слабое зрение бабочек не всегда позволяет сразу определить, кто ей летит на встречу – свой или чужой. Немаловажная цель – уберечь себя от врагов. Бабочки относятся к насекомым, которые проходят полное превращение в течение развития, что является величайшим чудом природы.

Выставка будет работать до 31 августа.