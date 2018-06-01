Лекторий "Орел и решка" пройдет в Тюмени

Фото "Моя территория" Фото "Моя территория"

Лекторий "Орел и Решка. Максимум за минимум" для поклонников путешествий всех возрастов пройдет 28 июня в 18 часов 30 минут, сообщает мультицентр "Моя территория".

На базе мультицентра в 19 часов член экипажа круизного лайнера Юлия Агеева расскажет тюменцам о каучсерфинге. Участники встречи узнают о преимуществах онлайн сервиса для путешественников, а также о том, кто такие "хосты" и "серферы".

В 20 часов руководитель английского онлайн клуба A Cup of English Екатерина Кушнир поделится информацией о том, как грамотно составить travel-маршрут, и списком лайфхаков, которые могут пригодиться в поездке. После лекционного экскурса преподаватель продемонстрирует Топ-10 английских и итальянских фраз самостоятельного путешественника.

В 21 час тюменец Артем Нугманов по видеосвязи из Коста-Рики расскажет о том, как жить и работать в чужой стране.

Участников встречи ждут поиски приза. Кроме того, все желающие могут сфотографироваться в тематической фотозоне, поделиться впечатлениями за приятной беседой и освежающими напитками с летними закусками.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.