В Тюмени предпринимателям рассказали, как перейти к голубому океану

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

О господдержке предпринимательства, работе с инвесторами и конкуренции узнали тюменские начинающие бизнесмены на интенсиве "Открой свое дело", который прошел в технопарке.

Он состоял из мастер-классов, практических тренингов и бизнес-игр, сообщает пресс-служба ТРО "ОПОРА РОССИИ".

Первый день после презентации программы открыл доклад HR-менеджера "BrooklynBowl" Марии Чесновой, который был посвящен нетворкингу. Почти 200 участников обменялись контактами и рассказали о своей бизнес идее. Мария поделилась методологией подбора персонала, работы с коллективом и личными секретами тайм-менеджмента.

Председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов рассказал о генерации бизнес-идей и провел командный тренинг. Он подробно остановился на стратегии голубого океана и назвал десять главных практических фишек, позволяющих его создать. "Голубой океан" - термин, обозначающий рынок, свободный от конкуренции. Артем также объяснил, как генерировать идеи, которые будут приносить многомиллионный доход и развивать бизнес.

Второе его выступление было посвящено господдержке предпринимательства. Далеко не все знают, что существует государственные программы поддержки бизнеса, которые могут значительно упростить процесс его открытия и развития.

Генеральный директор "BrooklynBowl" Артем Рахмеев поделился опытом анализа конкурентов, разработками уникального продукта на уже существующем рынке, рассказал о том, как создать эффективную команду. Член комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ" Дарья Риччио представила доклад "Защити свой проект у инвестора".

Двухдневный интенсив завершился интеллектуальной игрой "Квиз ОСД", которую провел исполнительный директор ТРО "ОПОРА РОССИИ" Наиль Хакимов.

Участники оставили многочисленные отзывы с благодарностью организаторам. Вот, мнение Полины Федоровой: "Эти два дня интенсива просто перевернули мой мозг, я осознала, что все вела не верно и уже начала все менять! Спасибо большое!"

Организатором программы "Ты – предприниматель" выступает ООО "Центр развития бизнеса" при ТРО "ОПОРА РОССИИ", при поддержке правительства Тюменской области и фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".