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Более пятидесяти тюменцев обратились в общественную приемную проекта "Судьба солдата"

Общество, 09:03 28 июня 2018

фото Областного поискового центра

Более 50 жителей Тюмени обратились в общественную приемную проекта "Судьба солдата" 22 июня, сообщает Областной поисковый центр.

Напомним, в День памяти и скорби Тюменское региональное отделение ООД "Поисковое движение России" организовало работу Всероссийского проекта "Судьба солдата". В течение дня в общественную приемную, которая расположилась в музее "Россия - моя история", по заявкам на установление судеб участников Великой Отечественной войны обратились 56 жителей Тюмени.

У посетителей приемной была возможность самостоятельно проверить информацию о своем родственнике через электронные базы данных Министерства обороны Российской Федерации "Мемориал" и "Подвиг народа" на специальных интерактивных панелях. Специалисты и добровольцы поискового центра проводили консультации по работе с порталами.

В ближайшее время заявки будут обработаны группой по архивно-мемориальной работе Тюменского областного поискового центра. Затем поисковики предоставят подробную информацию для всех обратившихся в приемную проекта.

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# День памяти и скорби , поисковики , приемная

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