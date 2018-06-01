В историческом парке "Россия - моя история" открылся банк данных об участниках войны
На базе интерактивного исторического парка "Россия — моя история" в Тюмени при поддержке Министерства обороны 22 июня начали работу интерактивные банки данных "Мемориал" и "Подвиг народа". С их помощью тюменцы могут узнать о судьбе воевавших родственников в годы Великой Отечественной войны.
Интерактивные дисплеи позволят гостям музейного парка отыскать информацию о родных и близких, воевавших в годы войны, а также узнать место их захоронения и обстоятельства совершенных ими подвигов. Два банка данных, где обобщены сведения, собранные Министерством обороны России, представлены на четвертом этаже парка, они будут работать на постоянной основе.
"В День памяти и скорби работу представленных интерактивных банков данных дополняет общественная приемная тюменского отделения "Поискового движения России". С ее помощью тюменцы смогут оставить заявку на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников. Специалисты и волонтеры по архивно-мемориальной работе обратятся к электронным базам данных Министерства обороны и архивным документам", - рассказал директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени Павел Шафорост.
Тюменка Риорита Иванова уже много лет пытается узнать судьбу отца Николая Толстухина. Узнав об открытии приемной поисковиков, она оставила им имеющиеся данные о Николае Афанасьевиче. "Он пропал без вести 19 февраля 1942 года, - рассказала Риорита Николаевна, - И все мои попытки разузнать о его судьбе ни к чему не приводили. Сегодня я обратилась к поисковикам, надеюсь, что с их помощью удастся что-то узнать".
Николай Ступников