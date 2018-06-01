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В историческом парке "Россия - моя история" открылся банк данных об участниках войны

Общество, 15:38 22 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

На базе интерактивного исторического парка "Россия — моя история" в Тюмени при поддержке Министерства обороны 22 июня начали работу интерактивные банки данных "Мемориал" и "Подвиг народа". С их помощью тюменцы могут узнать о судьбе воевавших родственников в годы Великой Отечественной войны.

фото ИА "Тюменская линия"

Интерактивные дисплеи позволят гостям музейного парка отыскать информацию о родных и близких, воевавших в годы войны, а также узнать место их захоронения и обстоятельства совершенных ими подвигов. Два банка данных, где обобщены сведения, собранные Министерством обороны России, представлены на четвертом этаже парка, они будут работать на постоянной основе.

фото ИА "Тюменская линия"

"В День памяти и скорби работу представленных интерактивных банков данных дополняет общественная приемная тюменского отделения "Поискового движения России". С ее помощью тюменцы смогут оставить заявку на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников. Специалисты и волонтеры по архивно-мемориальной работе обратятся к электронным базам данных Министерства обороны и архивным документам", - рассказал директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени Павел Шафорост.

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменка Риорита Иванова уже много лет пытается узнать судьбу отца Николая Толстухина. Узнав об открытии приемной поисковиков, она оставила им имеющиеся данные о Николае Афанасьевиче. "Он пропал без вести 19 февраля 1942 года, - рассказала Риорита Николаевна, - И все мои попытки разузнать о его судьбе ни к чему не приводили. Сегодня я обратилась к поисковикам, надеюсь, что с их помощью удастся что-то узнать".

Николай Ступников

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# День памяти и скорби , исторический парк «Россия - моя история» , поисковое движение

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