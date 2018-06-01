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Семейный этноцентр откроется в Ишиме

Общество, 08:03 29 июня 2018

фото организаторов семейного этноцентра в Ишиме

Семейный Этноцентр в Фестивальном парке Ишима откроется 30 июня, сообщают организаторы.

В этноцентре можно поучаствовать в разнообразных мастер-классах по традиционным ремеслам, в старинных русских играх и забавах, в купальском обряде, а также вспомнить народные песни и хороводы.

"Семейный этноцентр — результат сотрудничества Фестивального парка и нашего проекта "Мастерская бабушки Агафьи", который в прошлом году выиграл грант на конкурсе "Моя идея". В летний период все мероприятия проекта будут проходить в этом центре. Вместе с педагогами и психологами мы разрабатываем программу по внеурочной деятельности для детей младшего школьного возраста на основе русской традиционной культуры. В следующем году в школе № 12 начнет работать "Школа традиционного девичества"", — рассказала руководитель клуба исторической реконструкции Ишима "Коркинский острог" Лариса Швалова.

Также в "Мастерской бабушки Агафьи" появится новый социальный проект — производственный цех, в котором мамы детей с инвалидностью, многодетные мамы и мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут создавать эксклюзивные аксессуары для одежды и для дома с использованием русских традиционных ремесленных технологий.

Семейный Этноцентр Фестивального парка города Ишима будет работать ежедневно с 12 до 20 часов. Программу занятий и мероприятий можно узнать по телефону 982 926 35 68 или в группе во "Вконтакте".

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# Ишим , рукоделие , этноцентр

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