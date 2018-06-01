Прямым ходом: тюменцы переходят на прямые расчеты за ресурсы

Фото Минпромторг России Фото Минпромторг России

Платить за свет, воду, отопление и газ можно той организации, которая поставляет эти ресурсы. Если заключить договор напрямую, то деньги от собственников уйдут сразу поставщику, а не на счет управляющих компаний или ТСЖ многоквартирных домов.

Об этих изменениях в жилищном кодексе, вступивших в силу в апреле 2018 года, сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюменской области на прямые договоры об оказании коммунальной услуги электроснабжения перешли уже более 83% многоквартирных домов, холодного водоснабжения – более 45 %, горячего – более 10%, отопления – более 41 %, газоснабжения – 100 %, сообщила Лариса Боровицкая.

По ее словам, у собственников есть два пути, чтобы перейти на прямые договоры с поставщиками. Первый - принять соответствующее решение на общем собрании. Второй случай - если управляющая организация не платит и сумма заложенности превышает две среднемесячные величины, ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть с ней договор.

"То есть, на потребителе, в конечном счете, изменение не отразится вообще, - отметила Лариса Боровицкая. – Что изменится? Сейчас управляющая организация выступает своеобразным транзитером: начисляет и отвечает за правильность начисления, собирает деньги, ходит по судам, чтобы взыскивать задолженности и передать эти деньги ресурснику, у которого, в свою очередь, жесткие условия договора управления – несмотря на задолжников, деньги необходимо возвращать ежемесячно. Недостающую сумму управляющая компания берет с содержания".

С переходом на прямые договоры, работа с должниками перекладывается уже непосредственно на ресурсоснабжающие организации. "Это означает, что добропорядочным управляющим компаниям станет легче, - отметила Боровицкая. – Им теперь не придется выколачивать деньги за воду или отопление. Теперь они будут заниматься своей прямой работой – содержанием общедомового имущества и начислением платы за него. То есть, на содержании платежного документа для собственника это изменение отразиться никак не должно. Те, кто платят через ТРИЦ, не заметят вообще ничего".

Однако это не означает, что теперь управляющие организации не отвечают за качество предоставляемых услуг. "Управляющая компания, несмотря на то, что собственники перешли на прямой договор с ресурсником, все равно контролирует подачу ресурса на вводе в дом, - уточнила Лариса Боровицкая. – И также принимает жалобы на их качество. Если в квартире холодные батареи или идет недостаточно горячая вода, звонить можно в свою управляющую компанию. К ней же можно обращаться и по вопросам начисления платы".

Николай Ступников