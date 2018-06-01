Началось движение по наплавному мосту через реку Пур

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Проезд по понтонно-мостовой переправе через реку Пур открыт для автомобилей общей массой до 60 тонн с 8 утра 28 июня, сообщает ИА "Север-пресс".

Проезд по наплавному мосту для жителей Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов - бесплатный. Для проезда необходимо предъявить паспорт с пропиской в одном из муниципальных образований. Для коммерческого транспорта проезд по понтонному мосту платный. Получить информацию о стоимости проезда можно по телефонам компании "Ямбургтранссервис" 8 (3494) 93-99-79 или 93-99-78.

На переправе через реку Пур также работают паромы, их движение осуществляется по наполнению. Паромное сообщение на реке сохраняется для перевозки транспорта, масса которого превышает 60 тонн. Получить информацию о графике работы паромов и стоимости перевозок можно по телефону предприятия ООО "Фрахт" 8 (3494) 97-51-24. Перевозки пассажиров на судах на воздушной подушке прекращены в связи с запуском автомобильного сообщения.