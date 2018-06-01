Палатки здоровья установят на площади 400-летия Тюмени

фото департамента здравоохранения администрации Тюмени фото департамента здравоохранения администрации Тюмени

Палатки здоровья будут работать на площади 400-летия Тюмени 30 июня с 10 до 15 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации города.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, чтобы выявить наличие или отсутствие факторов риска.

Также тюменцам предложат пройти обследование при помощи аппарата "Смокелайзер" для определения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе и получить консультацию специалистов Городской поликлиники № 4 по вопросам здорового образа жизни.