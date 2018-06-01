  • 29 июня 201829.06.2018пятница
  • USD63,2910
    EUR73,0884
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер северо-западный

Палатки здоровья установят на площади 400-летия Тюмени

Общество, 08:47 29 июня 2018

фото департамента здравоохранения администрации Тюмени

Палатки здоровья будут работать на площади 400-летия Тюмени 30 июня с 10 до 15 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации города.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, чтобы выявить наличие или отсутствие факторов риска.

Также тюменцам предложат пройти обследование при помощи аппарата "Смокелайзер" для определения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе и получить консультацию специалистов Городской поликлиники № 4 по вопросам здорового образа жизни.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День молодежи , палатки здоровья , площадь 400-летия Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:28 29.06.2018Туристов предупреждают о вспышке гепатита А в США
10:06 29.06.2018Названы безопасные места для купания в Тюмени
09:43 29.06.2018На Ямале сформировано пять студотрядов
09:34 29.06.2018Прокуратура проведет день приема предпринимателей