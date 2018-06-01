Тюменцам ко Дню города подарят три обновленных зоны отдыха

Зеленые уголки. Фото ИА "Тюменская линия" Зеленые уголки. Фото ИА "Тюменская линия"

Зеленые уголки на ул. Пышминская, 1а, по ул. Ямской, 116 приведут в порядок в Тюмени ко Дню города.

На ул. Пышминская, 1а согласно сметы проекта отремонтируют 1,3 га межквартального проезда, установят 728 метров тротуара, заменят на свежий почти 4,5 га дикого газона.

Как рассказал заместитель генерального директора строительной компании "УралСтрой" Павел Парфёнов, спустя неделю работы асфальтобетонные дорожки выполнены пока в щебеночном исполнении, скоро их закроют покрытием.

Павел Парфёнов. Фото ИА "Тюменская линия" Павел Парфёнов. Фото ИА "Тюменская линия"

В зеленом уголке пришлось убрать 27 аварийных деревьев. Здесь посадят восемь деревьев и три кустарника. По плану проекта установят четыре скамьи, столько же урн. Осветят городское место отдыха 13 новых фонарей.

Навстречу благоустройству идут даже коммерческие предприятия, подход к которым временно осложнен, подчеркнули представители подрядчика.

Бюджет проекта зеленого уголка составил 7 млн 241 тыс. 138 рублей. Дополним, в Калининском округе началось облагораживание трех зеленых уголков. Стройка началась также в парковой зоне на ул. Луначарского, 51 и ул. Ямской, 116. Все работы завершат ко Дню города. Всего на благоустройство тюменских зеленых уголков в 2018 году планируется потратить 60 млн рублей.

Лина Орлова