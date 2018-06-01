Тридцать пять студентов ТюмГУ получили звание "Ты - гордость университета"

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

35 студентам ТюмГУ присвоено почетное звание "Ты – гордость университета", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Они получили специальные дипломы за особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. В списке обладателей звания: победители областных и всероссийских олимпиад, именные стипендиаты, молодежные лидеры, лучшие в творческих конкурсах и фестивалях, призеры спортивных соревнований.

"Отличительной чертой наших студентов является не только интеллект, но и, с одной стороны, серьезные амбиции, желание изменить этот мир в лучшую сторону, а с другой – реальный взгляд на вещи. Только такие люди, на мой взгляд, достигают серьезных результатов", - сказал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Студент Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Лев Азанов получил диплом "Ты – гордость университета" в номинации "Общественно значимая деятельность". Он участвовал в ряде важных проектов, в частности, был студенческим экспертом по вопросам аккредитации образовательных организаций и качества образования.

А в номинации "Научная деятельность" отметили Екатерину Хлопотову. Студентка Физико-технического института ТюмГУ побеждала в таких престижных конкурсах, как "У.М.Н.И.К.", Open Innovations Startup Tour'18. Она автор проекта оптического интерференционного расходомера и теперь обладатель патента на "Устройство для измерения расхода жидкости и газа".

Полный список студентов - обладателей звания "Ты - гордость университета" здесь.