Россияне чаще выбирают горящие туры

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Горящие туры пользователи Яндекса активно искали в мае. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы, сообщает Ассоциация туроператоров.

Общий объем поисковых запросов по турам в "Яндексе" увеличился в сравнении с апрелем 2018 года на 1,2 %. Общий объем поисковых запросов увеличился на 12,4 %.

Всего за май российские пользователи Яндекса совершили 7 млн 926 тыс. 869 запросов на туры. 40,2 % осуществляли поиск через мобильные устройства.

Топ-10 стран лидеров по числу поисковых запросов на туры за рубеж покинул Вьетнам и пополнила Абхазия. Лидирующими зарубежными направлениями отдыха, которые запрашивали пользователи Яндекса в мае, стали Турция (35,9%), Греция (4,6%) и Египет (4,3%).

Положительную динамику продемонстрировала и Россия. Всего в мае туры по России запрашивали на 14 % чаще, чем годом ранее.