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Уральцы голосованием оценят качество ремонта дорог

Общество, 17:08 28 июня 2018

фото "Безопасные и качественные дороги" во Вконтакте

Уральцам предложили путем голосования оценить качество дорог, выразить свое мнение о проекте "Безопасные и качественные дороги", сообщает правительство Свердловской области.

В официальной группе БКД Екатеринбургской агломерации во "Вконтакте" размещен опрос о качестве реализации программы. Пользователям сети необходимо выбрать один из четырех вариантов: "Реализация проекта на хорошем уровне", "дороги/улицы стали значительно лучше", "Дороги/улицы ремонтируются, но есть замечания", "Реализацией проекта недоволен, улучшений не вижу", "О проекте не слышал, дороги/улицы не ремонтируются". Также в комментариях к опросу можно задать вопросы о проекте, поделиться замечаниями и наблюдениям о качестве дорожных работ.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации реализуется в Свердловской области с 2017 года. В агломерацию входит сама столица Урала и сеть автомобильных дорог в радиусе ста километров от регионального центра.

Благодаря приоритетному проекту в 2017 году отремонтировано около 173 км дорог, в 2018 планируется привести в порядок еще 108 км. Среди них примерно 79 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Реализация проекта продлится до 2025 года. К этому времени планируется привести в нормативное состояние не менее 85 % дорог Екатеринбургской агломерации.

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# дороги , Екатеринбург , опрос

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