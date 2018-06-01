После реконструкции улица Мельникайте в Тюмени станет шире и зеленее

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

Деревья, растущие вдоль дороги по ул. Мельникайте в Тюмени, на время работ по реконструкции и расширению проезжей части защитили от случайных повреждений каркасом. После завершения ремонта, деревьев вдоль дороги станет даже больше. Об этом рассказал начальник управления по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени Сергей Нефедов.

По его словам, было обследовано каждое дерево, находящееся на территории реконструкции. В итоге подготовлен порубочный билет на снос 629 деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 119 деревьев, подлежавших сносу, удалось сохранить благодаря корректировке границ пешеходной части и велодорожек, проведенной заказчиками и исполнителями работ. Но самое главное, что к сохраненным деревьям добавятся и вновь высаженные.

"Ежегодно на территории города осуществляется воспроизводство зеленых насаждений, - отметил Сергей Нефедов. – За последние три года было высажено более 4,5 тысяч деревьев и 24 тысяч кустарников, то есть, в среднем это 1,5 тысячи деревьев в год, а в 2018 году объемы посадок увеличились более, чем в два с половиной раза, муниципальные контракты на эти работы уже заключены".

Крупномерные саженцы, от 2,5 до 4 метров высотой, с большим комом земли и закрытой корневой системой привезут из местных питомников, что гарантирует их приживаемость. Причем высаживать будут не привычные тополя, довольно опасные при ураганном ветре из-за своеq хрупкости. Улицы Тюмени украсят лиственницы, ели, рябины и другие виды и породы деревьев.

Сергей Нефедов также добавил, что контракт предусматривает не только посадку, но обслуживание и полив молодых деревьев. "Гарантия на хвойные деревья – три года, на лиственные - два, поэтому, в случае если дерево не приживется по вине подрядчика, он обязан заменить его за свой счет" - уточнил он.

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

Планомерную работу городской администрации по сохранению и увеличению зеленых легких Тюмени оценили специалисты. Председатель совета экологов Тюменской области Максим Богопольский считает, что специально помеченные и защищенные деревья уже не будут случайно повреждены и повалены исполнителями работ. "Раньше происходило так, что деревья, которые планировалось сохранить, просто помечались, либо это обозначалось только на словах. И когда подрядчик выходил на работу, деревья начинали заваливаться, засыхать или просто исчезали. Теперь есть гарантия, что никакая техника их случайно не повредит", - сказал Максим Богопольский.

Кроме того, по мнению эколога, расширение улиц, перпендикулярных реке Туре, таких как Мельникайте, положительно скажется на экологической обстановке в областном центре. "Самый острый вопрос сегодня – это загрязнение выхлопными газами, - отметил он. – И расширение улицы Мельникайте в том числе даст хороший эффект "вытяжки" и значительно улучшит воздухообмен в городе, вытягивая чистый воздух со стороны реки в центр города".

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

Николай Ступников