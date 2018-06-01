Александр Моор встретился с врачами в Новом Уренгое

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Во время визита в Новый Уренгой временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор вместе с врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым встретился с коллективом Новоуренгойской центральной городской больницы.

Александр Моор отметил, что с большим уважением относится к профессии врача. "Как говорил Владимир Якушев, самое сложное - управлять медициной. Я понимаю, что, действительно, так оно и есть. Мы делаем большую ставку на развитие медицины. Вы знаете, что в областной столице реализуется проект "Медицинский город". Его флагман - Федеральный центр нейрохирургии. Обсуждаются подходы реализации еще одного масштабного проекта - строительства онкологического центра. Есть опыт привлечения частных инвестиций. Строится многопрофильный госпиталь Группы компаний "Мать и дитя". В нем будут оказываться медицинские услуги женщинам и детям", - рассказал врио губернатора.

Тюменская область традиционно была и остается диагностической и лечебной базой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, подчеркнул Александр Моор.

"Современное оборудование, технологии, а главное, опытные специалисты служат на благо жителей всех трех регионов. В наших ведущих клиниках всегда можно встретить и ямальских пациентов. С 2005 года 187 тысяч жителей Ямала получили ту или иную помощь в Тюменской области. Самое главное - не просто спасать жизнь, а сохранять ее качество, чтобы люди могли жить долго и счастливо. И для нас это важная задача. От всех земляков вам, врачам, огромный поклон", - обратился к коллективу больницы Александр Моор, после чего ответил на интересующие медицинских работников вопросы.

История Новоуренгойской центральной городской больницы берет начало с 1977 года, когда в поселке вахтовиков появился фельдшерский пункт. Сегодня здесь оказывается весь комплекс медицинских услуг не только новоуренгойцам, но и жителям соседних районов округа – Тазовского, Красноселькупского, Пуровского и Надымского.

Фото ИА ""Тюменская линия" Фото ИА ""Тюменская линия"

Евгений Бабенко