Тюменка не смогла покинуть Россию из-за неоплаченного штрафа

фото r38.fssprus.ru/ фото r38.fssprus.ru/

Тюменка не смогла покинуть Россию: помешал штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним детям, сообщает управление ФССП по Тюменской области.

41-летняя жительница Тюмени была оштрафована судом на 30 тыс. рублей за за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Женщина не торопилась выплачивать штраф, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права на выезд должника за пределы Российской Федерации.

Оплатить задолженность гражданке пришлось, когда она направлялась в страну ближнего зарубежья. Она не сумела пройти пограничный контроль в связи с временным ограничением в праве выезда за границу. Оперативно оплатив долг в полном объеме, и дождавшись снятия ограничения, гражданка все же сумела выехать за пределы России.